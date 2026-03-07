Famiglia nel bosco arriva la visita di Salvini | Settimana prossima sarò lì Da papà e non da ministro

Una famiglia residente in un bosco riceve la visita di Matteo Salvini, che annuncia di essere lì la prossima settimana e di voler trascorrere del tempo con il padre, senza il ruolo di ministro. La presenza del leader della Lega nel luogo diventa oggetto di attenzione e discussione pubblica, portando nuovamente al centro delle cronache il caso della famiglia nel bosco.

Il caso della famiglia nel bosco torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico e politico italiano in seguito alle recenti e decise dichiarazioni di Matteo Salvini. Il leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto di intervenire in modo diretto su una vicenda che sta scuotendo l’opinione pubblica per la sua complessità umana e giuridica. La questione riguarda l’allontanamento forzato di tre bambini dai loro genitori, una coppia straniera che aveva scelto uno stile di vita alternativo e isolato, culminato con il trasferimento della madre e dei figli in una casa famiglia. Attraverso un... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco: «La settimana prossima sarò lì. L’obiettivo è riportare i bambini a casa» – Il video«Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli.

