Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco | La settimana prossima sarò lì L’obiettivo è riportare i bambini a casa – Il video

Salvini ha annunciato che la prossima settimana si recherà nel bosco per incontrare la famiglia coinvolta. L’obiettivo dichiarato è riportare i bambini a casa. Nel video, il padre afferma che uno Stato che porta via i figli ai genitori non rappresenta il modello di famiglia desiderato. La situazione riguarda una famiglia che ha vissuto un intervento delle autorità.

«Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco: ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli. Niente, le cose vanno sempre peggio». Inizia così il video messaggio con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia di andare a trovare nei prossimi giorni la famiglia nel bosco, dopo la separazione della madre dai bambini nella casa famiglia. «Cosa rimane da fare? Andarci. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro» ma «da papà, da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata.