Famiglia del bosco | la madre lascia la casa famiglia senza i figli dopo la decisione del tribunale

Venerdì sera, intorno alle 21, una donna ha lasciato la casa famiglia di Vasto, dove si trovava dal 20 novembre, dopo una decisione del tribunale. La donna, conosciuta come madre della cosiddetta “famiglia del bosco”, ha abbandonato la struttura senza i figli. La decisione giudiziaria ha portato alla sua uscita dalla casa, senza ulteriori dettagli sulla famiglia o sulle motivazioni.

Poco dopo le 21 di venerdì 6 marzo, la madre della cosiddetta "famiglia del bosco", Catherine Birmingham, ha lasciato la casa famiglia di Vasto, dove viveva dal 20 novembre scorso. Questa volta, però, ha varcato il cancello senza i suoi figli. La donna è stata costretta ad allontanarsi dalla struttura a seguito di un'ordinanza restrittiva del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha stabilito un cambiamento radicale nella gestione della situazione familiare. Il provvedimento ha infatti disposto il trasferimento immediato dei bambini in un'altra località protetta, stabilendo che il percorso di tutela e supporto dei minori proseguirà senza la presenza della madre.

