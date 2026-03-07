Facciamo sesso ma non dirlo a papà | donna indagata per adescamento del figlio 16enne dell' amante

Una donna di circa 30 anni residente in un comune del Salento è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di adescamento di minore. Secondo le indagini, avrebbe intrattenuto conversazioni via chat con il figlio di 16 anni dell’uomo con cui aveva una relazione, utilizzando un linguaggio sempre più esplicito. La vicenda riguarda comunicazioni che sarebbero avvenute tra la donna e il ragazzo, mantenute segrete.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Messaggi via via più espliciti fino alla proposta. Il ragazzo avrebbe però respinto le avances raccontando tutto alla madre che così ha scoperto anche il tradimento del marito Una donna originaria di un comune nel Salento è indagata per adescamento di minore. Lei, poco più che 30enne, si divertiva a intrattenere chat via via più esplicite con il figlio di 16 anni del suo amante. Avances che la madre ha scoperto, e con esse anche il tradimento del marito. "Vuoi fare sesso con me; Vediamoci e facciamo insieme quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini ma non dire niente a papà", questi erano i messaggi che la donna avrebbe inviato al figlio dell'amante. 🔗 Leggi su Today.it

«Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre»: le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amanteLa Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e ha disposto una consulenza informatica per ricostruire le chat tra una donna...

Lecce, messaggi espliciti al figlio minorenne dell’amante: indagata una 30enneLa Procura di Lecce apre un fascicolo per presunto adescamento di minore dopo la scoperta di alcune chat tra una donna e il figlio sedicenne...

Contenuti e approfondimenti su Facciamo sesso.

Discussioni sull' argomento Facciamo sesso, ma non dirlo a tuo padre: scrive messaggi al figlio 16enne dell’amante, è indagata; Dalle lezioni di ballo al ricatto del sesso sadomaso: Dammi 20mila euro o ti denuncio; Demna, la prima sfilata per Gucci: sesso, quanto sesso, voglio sesso; Il prof dell'Università di Bologna e le molestie sul ricercatore: Battute tra adulti omosessuali, in biologia si parla spesso di sesso. In trasferta solo una stanza per noi? Risparmio.

Non faccio sesso da troppo tempo: mi ricorderò come si fa?Trovarsi in una relazione dopo tanto tempo può mettere in difficoltà ma il sesso non è questione di tecnica, ma di ascolto e cura ... donnamoderna.com

«Facciamo sesso ma non dire niente a tuo padre»: donna cerca di adescare il figlio adolescente dell’amante – È indagata La procura ha aperto un fascicolo dopo le segnalazioni della madre del ragazzo - facebook.com facebook