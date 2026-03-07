A Lecce, una donna di 30 anni è stata iscritta nel registro degli indagati per aver inviato messaggi espliciti al figlio minorenne del suo partner. La Procura ha aperto un fascicolo per presunto adescamento di minore dopo aver scoperto alcune chat tra la donna e il ragazzo sedicenne. Le autorità stanno esaminando i contenuti delle comunicazioni e le eventuali responsabilità.

La Procura di Lecce apre un fascicolo per presunto adescamento di minore dopo la scoperta di alcune chat tra una donna e il figlio sedicenne dell'uomo con cui aveva una relazione Una relazione extraconiugale potrebbe finire per diventare un caso giudiziario. In un comune del Salento una donna di poco più di trent'anni è finita al centro di un'indagine della Procura di Lecce con l'ipotesi di reato di adescamento di minori. Secondo quanto emerso e riportato da La Repubblica, mentre intratteneva una relazione con un uomo sposato, la 30enne avrebbe inviato messaggi a contenuto esplicito al figlio sedicenne dell'uomo. La vicenda sarebbe venuta alla luce dopo che il ragazzo, turbato dalle conversazioni ricevute, ha deciso di confidarsi con la madre.

© Ildifforme.it - Lecce, messaggi espliciti al figlio minorenne dell’amante: indagata una 30enne

