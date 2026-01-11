Fiorentina-Milan Vanoli | Contento che ci sia delusione per il pari Siamo sulla strada giusta

Il pareggio tra Fiorentina e Milan, con il gol di Nkunku nel recupero, riflette l’equilibrio della partita. Vanoli esprime soddisfazione per la delusione condivisa, sottolineando come la squadra sia sulla strada giusta. La sfida, disputata a Firenze il 11 gennaio 2026, ha evidenziato l’impegno della Fiorentina, nonostante le difficoltà, e la crescita complessiva del team in un incontro combattuto e intenso.

Firenze, 11 gennaio 2026 - Fiorentina gagliarda e sfortunata, con il Milan che strappa un punto al Franchi con il gol di Nkunku nel recupero. Nel finale anche una traversa di Brescianini che ha strozzato l'urlo di gioia dei tifosi viola, in oltre 22.000 al Franchi. Nel dopo partita le parole di Paolo Vanoli. "Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che i ragazzi hanno capito che abbiamo fatto una grande prestazione. Hanno capito che siamo una squadra che fino al novantesimo e oltre non deve mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte anche a livello individuale, ma siamo stati benissimo sul campo, abbiamo fatto venti tiri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

