Milan Sassuolo Allegri nel post gara | Oggi abbiamo fatto una buona partita il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro

Dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), l’allenatore rossonero Allegri ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando l'importanza di migliorare la fase difensiva e ribadendo l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica.

Milan Sassuolo: Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione della sfida Massimiliano Allegri, dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), ha sottolineato la buona prestazione della squadra ma anche la necessità di subire meno gol, ribadendo che l'obiettivo resta la qualificazione tra le prime quattro.

