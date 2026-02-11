Dopo la pesante sconfitta contro il Psg, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia. Nonostante abbia conquistato il 57% di vittorie, l’allenatore non è riuscito a stabilizzare lo spogliatoio, che ora appare disorientato. La società cerca ora una guida che possa portare certezze in un ambiente difficile.

Due giorni dopo il 5-0 subito contro il Psg, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia con il 57% di vittorie, ma uno spogliatoio disorientato. Le Parisien scrive: E’ bastato un Clasico per chiudere il capitolo. Due giorni dopo la pesante sconfitta subita contro il Psg, Roberto De Zerbi non sarà più l’allenatore del Marsiglia, lasciandosi alle spalle, però, un record. Sotto la presidenza di Pablo Longoria, iniziata nell’inverno del 2021, nessun allenatore ha completato due stagioni. In questo contesto, la partenza di De Zerbi fa parte di una continuità istituzionale: il Marsiglia avrà il 32esimo cambio di allenatore in Ligue 1 nel 21° secolo, più di qualsiasi altro club d’élite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi, a Marsiglia serve un allenatore che dia certezze a un ambiente instabile. Lui non ci è riuscito (Le Parisien)

Il Marsiglia di De Zerbi, reduci da una serie di partite positive, ha subito una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Nantes al Vélodrome.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia.

