sanremo 2026 virginia raffaele torna in coppia con fabio de luigi

Virginia Raffaele torna sul palco dell’Ariston in coppia con Fabio De Luigi. Le prove sono già in corso e l’attenzione è tutta puntata sulla loro performance, che promette di essere tra le più memorabili di questa edizione. Per Virginia, il Festival rappresenta sempre un momento speciale, un’occasione per mostrare il suo talento e divertirsi davanti al pubblico.

Per Virginia Raffaele quello dell’Ariston non è mai stato un palco come tutti gli altri, ma un vero e proprio punto di svolta di una carriera che ora è più luminosa che mai. Quest’anno l’attrice, imitatrice e comica tornerà a Sanremo 2026 come ospite speciale di Carlo Conti e lo farà avendo al suo fianco l’amico e collega Fabio De Luigi che presenterà il suo ultimo film da regista, Un bel giorno, in uscita il 5 marzo nelle sale italiane. Virginia Raffaele e quel legame speciale con Sanremo. Quello che lega Virginia Raffaele a Sanremo non è un legame occasionale, episodico, ma qualcosa di profondo che parte da lontano, da quel 2016 in cui Carlo Conti la volle accanto a sé come co-conduttrice insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. 🔗 Leggi su Dilei.it

