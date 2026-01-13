L'esordio da sogno di Arena con la Roma entra e fa subito gol | il baby fenomeno che arriva da Sydney
Antonio Arena, giovane talento proveniente da Sydney, debutta con la maglia della Roma a soli 16 anni durante la Coppa Italia contro il Torino. Sin dal suo primo ingresso in campo, dimostra maturità e abilità, segnando subito un gol. Un esordio che segna l’inizio di una promettente carriera nel calcio italiano.
Antonio Arena, a soli 16anni esordisce con la maglia della Roma in prima squadra nella sfida di Coppa Italia contro il Torino. E un minuto dopo essere entrato in campo segna: una favola splendida per un ragazzino che ha le stigmate del predestinato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
