f1 nelle qualifiche in australia brillano le mercedes che conquistano la pole ferrari ancora male

Nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, le Mercedes si sono distinte conquistando la prima posizione, mentre la Ferrari ha incontrato difficoltà e si è classificata più indietro. La sessione ha mostrato le performance delle vetture sul circuito di Melbourne, con le Mercedes che hanno ottenuto i tempi migliori e la Ferrari che ha faticato a migliorarsi. La gara si avvicina con queste premesse.

Il sipario si è alzato sulla stagione 2026 di Formula 1 con un verdetto inequivocabile emerso dalle qualifiche del Gran Premio d’Australia. Il nuovo regolamento tecnico, che ha debuttato ufficialmente sul circuito di Melbourne, ha incoronato la Mercedes come la scuderia da battere. Le “Frecce d’Argento” hanno dimostrato una superiorità schiacciante, occupando l’intera prima fila e distanziando nettamente la concorrenza in questa nuova era della massima categoria automobilistica. George Russell ha conquistato l’ottava pole position della sua carriera con una prestazione magistrale, fermando il cronometro sul tempo di 1’18?518. Il vantaggio sulla prima vettura non Mercedes è impressionante: quasi otto decimi di secondo, un divario che sottolinea la perfetta interpretazione delle nuove norme da parte dei tecnici di Brackley. 🔗 Leggi su Cultweb.it

