F1 LIVE Australia Antonelli sbatte in FP3 qualifiche a rischio Iniziata la Q1

Durante le prove libere 3 in Australia, Antonelli ha perso il controllo della moto e si è schiantato, mettendo in dubbio la sua partecipazione alle qualifiche. La sessione di qualifiche è appena iniziata con la Q1, e le posizioni di partenza si stanno definendo in tempo reale. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi che determineranno lo schieramento ufficiale.

Iniziata la Q1 con Hulkenberg e Bortoleto i primi a scendere in pista con Lindblad. Il nuovo format delle qualifiche dopo l'introduzione dell'11° team: 18 minuti la Q1 e 6 eliminati, 15 minuti la Q2 e altri 6 eliminati, 13 minuti la Q3 e ultimi 10 piloti a giocarsi la pole. Ultimi preparativi, tra pochi minuti via alle prime qualifiche del 2026. Lewis Hamilton e Charles Leclerc pronti per le qualifiche. L'esperienza di Toto Wolff a confronto con Antonelli dopo l'incidente. Molto bello l'abbraccio finale: "Guarda i dati e mantieni la fiducia". La terza sessione di prove libere ha confermato la qualità della Mercedes con Russell autore del miglior tempo davanti alle due Ferrari.