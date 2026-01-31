F1 Lewis Hamilton il più veloce dei Test catalani | Tutti sono entusiasti ma non ci facciamo illusioni

Questa settimana a Barcellona, Lewis Hamilton si è mostrato il più veloce nei test catalani. Il pilota della Mercedes ha fatto segnare ottimi tempi e ha detto che tutti sono entusiasti, anche se lui stesso non si fida troppo. In casa Ferrari, invece, si respira un po’ di ottimismo. La squadra di Maranello ha completato 440 giri con la SF-26, cercando di raccogliere più dati possibile e capire come far funzionare al meglio la nuova vettura.

Cauto ottimismo in casa Ferrari al termine dello shakedown effettuato questa settimana al Montmelò, in cui la Scuderia di Maranello ha completato 440 giri preziosi con la SF-26 per raccogliere dati e comprendere meglio il funzionamento della nuova macchina. Le prestazioni cronometriche vanno prese con le pinze in questa fase della pre-season, ma intanto Lewis Hamilton si è tolto lo sfizio di stampare il miglior tempo assoluto dei test di Barcellona in 1’16?348 battendo di un decimo il riscontro ottenuto ieri da George Russell con la Mercedes. “ È stata davvero una settimana molto piacevole. Credo di aver fatto un enorme lavoro durante l’inverno sul mio lato, a livello personale, ma anche il team ha apportato tanti cambiamenti durante l’inverno in vista del test. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Barcellona i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test.

Questa mattina Lewis Hamilton ha dominato il test di Barcellona, segnando il miglior tempo della settimana.

Si conclude la prima fase dei test: il miglior tempo è di Lewis Hamilton di questo pomeriggio. Questi i tempi siglati sotto l'1.17: 1º Lewis Hamilton - 1:16.348 (Day 5) 2. George Russell - 1:16:445 (Day 4) 3. Lando Norris - 1:16:594 (Day 5) 4. Charles Leclerc - 1:1

MEJOR TIEMPO DE LA PRETEMPORADA 1'16"348 de Lewis Hamilton #F1 #F1Testing