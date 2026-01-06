Nico Paz il Como ha un asso nella manica | così può fare scacco matto al Real
Nico Paz rappresenta un elemento chiave per il Como, grazie alle sue qualità tecniche e alla presenza di una clausola contrattuale significativa. Il suo ruolo può influenzare le strategie del club nel mercato estivo, rendendo possibile un trasferimento importante. La situazione richiede attenzione, poiché il suo potenziale impatto potrebbe cambiare gli equilibri della squadra e aprire nuove opportunità o sfide nel prossimo futuro.
Talento, visione e una clausola scomoda. Nico Paz è al centro di un equilibrio fragile che può ribaltarsi prima dell’estate. Contro il Pisa non è arrivato l’ennesimo timbro sul tabellino, ma sarebbe un errore fermarsi a quello. La stagione di Nico Paz resta una delle storie più belle della Serie A: una crescita costante, silenziosa, che ha cambiato il volto del Como e accelerato la credibilità del progetto tecnico guidato da Cesc Fabregas. (AnsaFoto) – calciomercato.it I numeri parlano chiaro. Sei gol e cinque assist, doppia cifra di goals contribution raggiunta con largo anticipo rispetto alla fine del girone d’andata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
