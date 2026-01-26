F1 Isack Hadjar firma il miglior tempo nel day-1 dei test ‘segreti’ di Barcellona Antonelli in evidenza Ferrari in pista domani

Nella prima giornata di test pre-season di Formula 1 a Barcellona, le squadre hanno iniziato a valutare le rispettive vetture. Isack Hadjar ha segnato il miglior tempo, mentre Andrea Antonelli si è distinto tra i piloti. Domani è attesa la presenza della Ferrari in pista, proseguendo le verifiche in vista dell’inizio della stagione. La giornata si è svolta senza pubblico, concentrandosi esclusivamente sulle attività di collaudo e sviluppo.

Si è alzato il sipario sulla prima giornata di test pre-season di Formula 1 a porte chiuse  andata in scena a Barcellona. Le prove animeranno il circuito catalano fino al 30 gennaio, anche se ogni team potrà scendere in pista per un massimo di tre giornate. Le undici scuderie presenti dovranno quindi pianificare il lavoro con estrema precisione. Del resto, trattandosi di monoposto completamente nuove, nate sotto il segno del nuovo regolamento tecnico, l’ affidabilità rappresenta la priorità assoluta. Sono state sette le squadre protagoniste del day-1 iberico: Mercedes, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. 🔗 Leggi su Oasport.it

