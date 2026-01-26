F1 Isack Hadjar firma il miglior tempo nel day-1 dei test ‘segreti’ di Barcellona Antonelli in evidenza Ferrari in pista domani

Nella prima giornata di test pre-season di Formula 1 a Barcellona, le squadre hanno iniziato a valutare le rispettive vetture. Isack Hadjar ha segnato il miglior tempo, mentre Andrea Antonelli si è distinto tra i piloti. Domani è attesa la presenza della Ferrari in pista, proseguendo le verifiche in vista dell’inizio della stagione. La giornata si è svolta senza pubblico, concentrandosi esclusivamente sulle attività di collaudo e sviluppo.

Si è alzato il sipario sulla prima giornata di test pre-season di Formula 1 a porte chiuse andata in scena a Barcellona. Le prove animeranno il circuito catalano fino al 30 gennaio, anche se ogni team potrà scendere in pista per un massimo di tre giornate. Le undici scuderie presenti dovranno quindi pianificare il lavoro con estrema precisione. Del resto, trattandosi di monoposto completamente nuove, nate sotto il segno del nuovo regolamento tecnico, l’ affidabilità rappresenta la priorità assoluta. Sono state sette le squadre protagoniste del day-1 iberico: Mercedes, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Isack Hadjar firma il miglior tempo nel day-1 dei test ‘segreti’ di Barcellona. Antonelli in evidenza, Ferrari in pista domani Approfondimenti su isack hadjar F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026 Isack Hadjar ha sfoggiato un super orologio sportivo da 5.650 euro durante il lancio della nuova F1 Red Bull a Detroit Durante il lancio della nuova monoposto Red Bull a Detroit, Isack Hadjar ha indossato un orologio sportivo del valore di 5. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su isack hadjar Argomenti discussi: Secondo quanto riferito, l'ex manager di Isack Hadjar ha fatto causa all'autista.; Tradimento? Hadjar IGNORA Verstappen e sceglie Hamilton. Isack Hadjar con la Red Bull firma il miglior tempo, Antonelli 2° a metà della prima giornataIl francese, nuovo compagno di box di Max Verstappen, è il più veloce. Debuttano le monoposto progettate con i nuovi regolamenti. La Ferrari scenderà in pista domani ... today.it F1:la Red Bull di Hadjar ha chiuso al comando il day-1,quarta la Mercedes di Antonelli(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Red Bull di Isack Hadjar ha chiuso al comando con il tempo di 1'18''159 il Day-1 dei primi test invernali di Formula 1 ... sport.tiscali.it TEST DAY 1, BARCELLONA - Isack Hadjar domina la mattinata dello Shakedown collettivo a Barcellona, fermando il cronometro a 1:18.835, davanti a Kimi Antonelli (Mercedes, 1:20.700) e Franco Colapinto (Alpine, 1:21.348). Dietro di loro si piazzano L - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.