A 19 anni, Andrea Kimi Antonelli si prepara a scendere in pista per il Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes è al centro delle discussioni e si ipotizza che possa essere una delle squadre più competitive della stagione. Antonelli, che ha già attirato l’attenzione nel mondo delle corse, dovrà dimostrare le sue capacità in un campionato che si preannuncia molto competitivo.

A soli 19 anni Andrea Kimi Antonelli si presenta ai nastri di partenza del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante, avendo tra le mani una macchina che viene considerata dagli addetti ai lavori la più competitiva in griglia per quanto visto nei test invernali e per le indiscrezioni sul potenziale delle varie monoposto. Ad oggi di certezze non ce ne sono, infatti bisognerà attendere come minimo le qualifiche di Melbourne ed in generale le prime gare del campionato per farsi un’idea più precisa sui valori in campo di partenza, ma la tavola sembra apparecchiata in casa Mercedes per vivere una stagione da assoluta protagonista con la concreta possibilità di vincere sia il titolo piloti che quello costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli chiamato a mostrare le sue vere qualità. E se la Mercedes fosse al top come si vocifera…

F1, la Mercedes domina il day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e NorrisVa in archivio anche la terza giornata dei blindatissimi test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno.

Leggi anche: La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardare

F1, Kimi Antonelli sulle ambizioni della Mercedes per il Mondiale 2026, durante i test in Bahrain

Una selezione di notizie su Andrea Kimi Antonelli

Temi più discussi: Andrea Kimi Antonelli: il futuro si costruisce adesso; F1, Andrea Kimi Antonelli chiamato a mostrare le sue vere qualità. E se la Mercedes fosse al top come si vocifera…; Il futuro di Kimi Antonelli all'Mercedes è a rischio; Mercedes punta su un altro giovanissimo pilota italiano: dopo Kimi, ecco Niccolò Perico.

F1, Andrea Kimi Antonelli chiamato a mostrare le sue vere qualità. E se la Mercedes fosse al top come si vocifera…A soli 19 anni Andrea Kimi Antonelli si presenta ai nastri di partenza del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa ... oasport.it

Nel 2026 si vedrà in azione il vero Kimi AntonelliLa seconda stagione del pilota italiano comincia con buoni propositi e una vettura molto competitiva: le possibilità di fare bene ci sono tutte. formulacritica.it

Andrea Kimi Antonelli Official facebook