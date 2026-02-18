I pronostici di mercoledì 18 febbraio | Champions League Serie A Liga e Premier League
Il 18 febbraio, le partite di calcio di Champions League, Serie A, Liga e Premier League si giocano per decidere le sorti degli incontri di andata dei sedicesimi. La giornata si svolge tra il caos del derby d’Italia e le temperature rigide del circolo polare artico. I tifosi attendono con ansia gli esiti di queste sfide decisive.
I pronostici di mercoledì 18 febbraio, si chiude l’andata dei sedicesimi di Champions League, in campo anche Serie A, Liga e Premier League Dalla bufera del derby d’Italia a quella del circolo polare artico. In Norvegia l’ Inter rischia di trovare una tormenta vera e propria. Tante sono le insidie per i nerazzurri, in una trasferta mai facila da affrontare, sia per le condizioni climatiche proibitive sia per l’incognita del campo sintetico, che da queste parti ha mietuto vittime eccellenti. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier LeagueLunedì 2 febbraio, le partite in programma portano alla ribalta tre campionati diversi.
I pronostici di domenica 18 gennaio: Serie A, Coppa d’Africa, Premier League, Liga e BundesligaEcco i pronostici di domenica 18 gennaio, che includono le principali competizioni europee e la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Risultati di Coppa Italia | Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r) ok pronostico! | Quarti di finale | Martedì 10 febbraio; Pronostici Serie A, Sassuolo Inter: analisi, formazioni e quote; Risultati di Coppa Italia | Quarti di finale | Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r) | Mercoledì 11 febbraio; Risultati di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Corse di mercoledì 11 febbraio | TQQ premio Silver Patriarch vince Lucid!.
Pronostico, Schedina Mercoledì 18 Febbraio: Serie A, Premier League e Champions nel nostro tris a 6.59La Schedina Mercoledì 18 Febbraio si dedica ai tre match imperdibili, tra Serie A, Premier League e Champions League. assopoker.com
I pronostici di mercoledì 11 febbraio: Coppa Italia, Premier League, Serie B e Coppa del ReI pronostici di mercoledì 11 febbraio, in campo Coppa Italia, Premier League, Serie B, Coppa di Germania e Coppa del Re ... ilveggente.it
#Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica x.com
Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica facebook