Ex Milan Volpi su Tonali | A me piace molto è un giocatore importante la qualità è alta

Ospite ai microfoni di Maracana, il giornalista Jacopo Volpi ha espresso il suo giudizio su Tonali, ex giocatore del Milan, sottolineando che lo considera molto valido e di grande qualità. Ha aggiunto che ritiene il centrocampista un elemento importante nel suo ruolo e ha evidenziato la sua alta capacità tecnica. Le sue parole si sono concentrate sulla competenza e il valore del giocatore.

L'ex numero 8 rossonero ha abbandonato il Bel paese nel 2023 dopo sole tre stagioni in rossonero, per trasferirsi in Premier League. Fino ad ora, il centrocampista italiano ha collezionato 71 presenze e 5 gol con la maglia dei Magpies. Ecco, di seguito, le parole di Jacopo Volpi sul centrocampista classe 2000: LEGGI ANCHE: Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissime. Segnali importanti sul calciomercato e futuro>>> Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "Sarebbe un affare per tutti, ma c'è il discorso qualità-prezzo. La qualita è alta, ma lo è di più il prezzo. Vale molto. 80 mln? Non li vale quasi nessuno, il prezzo è fuori mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

