Milan Costacurta | Nkunku mi piace è molto tecnico Poi su Allegri | Non ha messo mano a una cosa
Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0. Ha espresso apprezzamento per Nkunku, definendolo molto tecnico, e ha commentato la gestione di Allegri, sottolineando che non ha apportato modifiche durante la partita. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sull’andamento del match e sulle scelte tecniche delle squadre.
Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e attualmente opinionista per 'Sky Sport' ha parlato al termine di Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Focus su Christopher Nkunku e sul credo tattico di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
