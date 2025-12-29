Milan Costacurta | Nkunku mi piace è molto tecnico Poi su Allegri | Non ha messo mano a una cosa

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0. Ha espresso apprezzamento per Nkunku, definendolo molto tecnico, e ha commentato la gestione di Allegri, sottolineando che non ha apportato modifiche durante la partita. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sull’andamento del match e sulle scelte tecniche delle squadre.

Nkunku e Odogo sognano in grande: "Il Milan è il massimo" - Nkunku e Odogu, gli ultimi due acquisti in ordine temporale del club rossonero, si sono confessati ai microfoni della tv ufficiale del club: "Quando mi ha ... corrieredellosport.it

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. gazzetta.it

Galli, Maldini, Van Basten, Ancelotti, Rijkaard, Massaro; Costacurta, Baresi, Donadoni, Fuser, Tassotti. An absolutely legendary AC Milan lineup from 1989 #ACMilan #milano #calcio #sportsline - facebook.com facebook

#Costacurta spiazza tutti su #Maignan “Nessuno è indispensabile al #Milan” x.com

