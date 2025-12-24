Milan Rabiot su Leao | È un giocatore con tanta qualità deve continuare a crescere

Rabiot su Leao: "A livello di atteggiamento in campo c'è già qualcosa di diverso. Dipende da lui capire dove vuole arrivare" - Adrien Rabiot, intervistato da Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni: Su chi lo ha stupito di più: "Per me, ha tanta qualità e potenzialità ... milannews.it

Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile" - Ecco le sue parole: Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un ... msn.com

#Milan, #Rabiot: " #Allegri ha cambiato tutto. #Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo #Scudetto..." #SempreMilan #SerieA x.com

ADRIEN RABIOT A MILAN TV: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in f - facebook.com facebook

