L'evoluzione del settore energetico e informatico si svolge anche attraverso i canali della riqualificazione urbana. I cantieri del futuro si concentrano in aree dismesse, offrendo nuove opportunità di formazione e sviluppo. Questa trasformazione contribuisce a rafforzare l'attrattività del territorio, favorendo la crescita di centri innovativi e sostenibili. La mappa delle competenze si amplia, sostenendo un percorso di crescita che coinvolge studenti e imprese.

La mappa della formazione si allarga e si arricchisce di nuovi centri, confermando la crescente attrattività del territorio per studenti e imprese. Il progetto più avanzato è quello di Cesano Maderno, dove l’area ex Snia (nella foto) sta vivendo una trasformazione profonda. È già oggi uno dei poli industriali più importanti della regione, ospita realtà di primissimo livello come Basf e Bracco. In futuro la frazione è destinata a cambiare completamente volto, ma anche a richiamare migliaia di persone. Nella storica Palazzina D, la cosiddetta “Nave“, sorgerà la nuova sede dell’ Its Green, dedicata all’energia, all’ambiente e all’edilizia sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesse

Leggi anche: Aree dismesse sì, agricole no. E riuso del calore. La nuova legge lombarda sui data center

Leggi anche: Idrogeno verde in aree dismesse, c’è il bando

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesse.

Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesse - La mappa della formazione si allarga e si arricchisce di nuovi centri, confermando la crescente attrattività del territorio per studenti e imprese. ilgiorno.it