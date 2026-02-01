Crollo parziale del soffitto al Manfredi | 12 feriti intervento dei vigili del fuoco nel centro storico

Un crollo parziale del soffitto ha colto di sorpresa il pubblico nel centro storico di Palmi, durante l'intervallo dello spettacolo "Il circo di Pinocchio" al teatro comunale Manfroce. L'incidente è avvenuto domenica 1 febbraio 2026, intorno alle ore 20.30, in una delle zone più frequentate del teatro, quella dedicata alle foto con i personaggi del circo. La caduta di una porzione del controsoffitto ha provocato il ferimento di almeno 12 persone, tra bambini e adulti, in gran parte presenti in quel momento nell'area. Le immagini diffuse sui social network mostrano un'atmosfera di panico immediato, con genitori che si precipitavano a soccorrere i figli, mentre il personale del teatro cercava di mantenere l'ordine.

