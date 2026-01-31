Crollo parziale di edificio a Niscemi dopo frana | tre piani in pericolo intervento dei vigili del fuoco
Un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana. La zona, di fronte a un pendio instabile, ha causato il crollo improvviso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni. Per ora nessuno si è fatto male, ma tre piani dell’edificio sono in pericolo di crollo completo. La strada resta chiusa mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza la zona.
Un edificio di tre piani è crollato parzialmente nel quartiere Sante Croci di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, in seguito a una frana che ha colpito la zona in bilico sul ciglio di un pendio instabile. Il crollo è avvenuto nella mattinata del 31 gennaio 2026, dopo giorni di piogge incessanti che hanno aggravato la situazione già critica. L’immobile, già segnalato come in pericolo da tempo, si trovava in piena zona rossa, area identificata come ad alto rischio di smottamento. L’evento ha scatenato l’allarme tra i residenti, molti dei quali hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in fretta e furia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Niscemi Crollo
Adelfia: crollo di un edificio. Ricerca tra le macerie All'origine forse l'esplosione di una bombola. Niscemi: crollata palazzina di tre piani che era in bilico sulla frana
Questa mattina ad Adelfia un edificio è crollato improvvisamente.
Edificio a rischio crollo, il sindaco ordina i lavori dopo il blitz dei vigili del fuoco
A San Felice a Cancello, il sindaco Emilio Nuzzo ha ordinato interventi di messa in sicurezza per un edificio in via Ara di Diana, ritenuto a rischio crollo.
Ultime notizie su Niscemi Crollo
Argomenti discussi: Castelfiorentino, crollo parziale del tetto in un edificio: cinque famiglie evacuate; Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino, edificio dichiarato inagibile; Avellino, crollo in via Trinità: il tempo e l’incuria presentano il conto; Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua.
Nuovo crollo a Niscemi: palazzina di tre piani finisce giù nel precipizio VIDEOLa frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. rainews.it
È crollata una porzione di edificio nel nucleo storico di VestrenoVigili del fuoco sul posto subito dopo il cedimento. Nessun ferito, coinvolti parzialmente altri immobili vicini ... leccotoday.it
Polonia esplosione, edificio e crollo parziale x.com
Sestu, crollo parziale di un solaio in un’abitazione, intervengono i Vigili del fuoco Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/01/29/sestu-crollo-parziale-di-un-solaio-in-unabitazione-intervengono-i-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.