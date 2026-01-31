Crollo parziale di edificio a Niscemi dopo frana | tre piani in pericolo intervento dei vigili del fuoco

Un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana. La zona, di fronte a un pendio instabile, ha causato il crollo improvviso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni. Per ora nessuno si è fatto male, ma tre piani dell’edificio sono in pericolo di crollo completo. La strada resta chiusa mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza la zona.

