Evade dai domiciliari vaga scalzo in strada e aggredisce i carabinieri | arrestato in via Palermo

Un uomo è stato arrestato in via Palermo dopo aver evaso dai domiciliari, camminando scalzo e aggredendo i carabinieri intervenuti. Nei giorni precedenti, aveva molestato alcuni passanti, causando una situazione di tensione nella zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso questa sequenza di eventi con l’arresto dell’uomo, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela pubblica.

Momenti di forte tensione in via Palermo dove, nei giorni scorsi, un uomo ha importunato diversi passanti, costringendo all’intervento dei carabinieri. L’episodio si è concluso con l’arresto di un 30enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto il presunto responsabile di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo del 19 gennaio, quando alcuni cittadini hanno contattato il 112 segnalando la presenza di un uomo che vagava a piedi nudi, indossando solo una maglietta nonostante il freddo rigido degli ultimi giorni. L’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, avrebbe infastidito i passanti con atteggiamenti aggressivi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania Leggi anche: Baiano, evade dai domiciliari: 45enne arrestato dai Carabinieri Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calabria, evade dai domiciliari: arrestato dalla PoliziaÈ stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 48 anni per evasione dagli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ... zoom24.it Evade dai domiciliari e aggredisce un uomo in strada: arrestato un 20enneCAMPOBASSO - Una violenta aggressione nel cuore della notte ha scosso la comunità di Campodipietra. Un giovane di 20 anni, già noto alle ... molisenetwork.net Misterbianco: evade dai domiciliari per pulire una barca davanti casa, arrestato dai Carabinieri I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato per “evasione” un 60enne, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione presso il proprio domi facebook Gioia Tauro, uomo con precedenti per droga e furti evade dai domiciliari: arrestato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.