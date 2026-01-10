Maltempo tragedia sfiorata a Posillipo | vola grossa guaina e si schianta in strada
A Posillipo, Napoli, un episodio legato al maltempo ha provocato il distacco di una grossa guaina, che si è schiantata sulla strada senza causare feriti. La città affronta ancora le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse, con danni che vengono attentamente monitorati. La situazione rimane sotto controllo, mentre si valutano gli interventi necessari per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti legati alle intemperie.
A Napoli continua il maltempo e continua la conta dei danni che solo per fortuna o per caso al momento non vedono coinvolte persone.In città per il forte vento sta davvero “volando” di tutto. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco nelle sole prime due ore del turno mattutino, che inizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
