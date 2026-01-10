Maltempo tragedia sfiorata a Posillipo | vola grossa guaina e si schianta in strada

A Posillipo, Napoli, un episodio legato al maltempo ha provocato il distacco di una grossa guaina, che si è schiantata sulla strada senza causare feriti. La città affronta ancora le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse, con danni che vengono attentamente monitorati. La situazione rimane sotto controllo, mentre si valutano gli interventi necessari per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti legati alle intemperie.

Napoli, maltempo, crolli e buche: giù un costone a Posillipo, oggi chiuse tutte le scuole - Il primo pesante maltempo dell’inverno 2025 si abbatte sulla città e nelle strade si aprono voragini. ilmattino.it

#Sorrento, cede una ringhiera nei pressi della stazione: tragedia sfiorata. Maltempo e raffiche di vento creano danni - facebook.com facebook

