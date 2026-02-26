Como all’esame per la patente con auricolare e smartphone | scoperto e denunciato

Como, 26 febbraio 2026 – Ha tentato di superare gli esami della patente utilizzando un 'trucco', ma è stato scoperto e denunciato. E' accaduto a Como ad un ragazzo di 27 anni di nazionalità egiziana. I finanzieri del comando provinciale di Como sono intervenuti nella sede della Motorizzazione civile, dove si stava tenendo una sessione d'esame per il conseguimento della patente di guida categoria 'B', a seguito della segnalazione effettuata da un esaminatore. Il 27enne stava utilizzando un auricolare e uno smartphone, con doppia sim; l'apparecchiatura consentiva il collegamento in tempo reale con una persona che gli suggeriva le risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

