errore giudiziario liquidati a giulia ligresti 95mila euro di risarcimento

Un giudice ha stabilito un risarcimento di 95 mila euro a Giulia Ligresti dopo un errore giudiziario. A questa somma si aggiungono 30 mila euro per le spese legali sostenute. La decisione riguarda il danno subito dalla donna a seguito di un procedimento giudiziario che si è concluso con questa liquidazione. La cifra totale ammonta quindi a 125 mila euro.

MILANO, 07 MAR – E’ aumentato a 95 mila euro, a cui si aggiunge il versamento di 30 mila euro di spese, il risarcimento a Giulia Ligresti, figlia dell’imprenditore Salvatore, ritenuta vittima di un errore giudiziario quando, nel 2013, venne arrestata, prima in carcere e poi ai domiciliari, nell’indagine della procura di Torino sul caso Fonsai. Vicenda per cui nell’immediatezza aveva patteggiato una pena di 2 anni e mezzo poi cancellata dalla Cassazione. Per Giulia Ligresti, assistita dagli avvocati Massimo Rossi e Pamela Picasso, il giudizio di due giorni fa è il quarto in Appello, mentre tre sono stati i provvedimenti della Suprema Corte.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

