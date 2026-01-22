Come in un film di Totò | a Napoli vendono casa con un falso proprietario e incassano 95mila euro

A Napoli è stato scoperto un caso di truffa immobiliare simile a un film di Totò, dove un falso proprietario ha venduto una casa incassando 95mila euro. L’episodio richiama le celebri truffe di

Un inganno che sembra un remake di “Totòtruffa 62”, con la leggendaria vendita della Fontana di Trevi a un ignaro turista “oriundo” americano. Tuttavia, stavolta non si è trattato di finzione cinematografica, ma di un reato reale che ha causato pesanti perdite economiche e legali a tutte le parti coinvolte nel singolare passaggio di proprietà. Siamo a Napoli. Qui, una coppia di criminali ha orchestrato la cessione di un immobile senza che il vero titolare ne sapesse nulla, sfruttando una controfigura per perfezionare il colpo. Le forze dell’ordine hanno bloccato i malviventi proprio mentre stavano per intascare l’ultima tranche del pagamento, una cifra pari a 50mila euro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Napoli, truffa in "stile Totò": da insospettabile inquilino venduta casa all'insaputa del proprietario e presi assegni per 95mila euroA Napoli, un uomo di 44 anni ha messo in atto una truffa ai danni di un proprietario, facendosi consegnare la casa e circa 95.

Napoli, grazie a un sosia vendono la casa all'insaputa del proprietarioA Napoli, due truffatori hanno tentato di vendere una casa utilizzando un sosia del proprietario, senza il suo consenso.

