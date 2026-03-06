La canzone di Sal Da Vinci non è male ma ha un arrangiamento rétro C’è musica di spessore maggiore | così Eros Ramazzotti su Per sempre sì

Eros Ramazzotti ha commentato il brano di Sal Da Vinci, definendolo “non male”, ma ha sottolineato che l’arrangiamento ha un tono rétro e che ci sono composizioni con musica di maggiore qualità. La canzone, intitolata “Per sempre sì”, ha vinto un riconoscimento e ha attirato l’attenzione di Ramazzotti, che ha espresso il suo parere sul pezzo.

"Non è male". Così Eros Ramazzotti su Per sempre sì, il brano di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo e che negli ultimi giorni sta facendo discutere con pareri contrastanti, come quello di Aldo Cazzullo che ha portato persino a un battibecco con Caterina Balivo e a una parodia del cantante napoletano da parte di Fiorello. Intervistato dal Corriere della Sera Ramazzotti commenta la questione più calda del momento legata proprio al brano vincitore di Sanremo 2026: "Il pezzo di Sal da Vinci, lo conosco da quando l'ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90, non è male, ma l'ho capito in questi giorni ascoltando sui social delle cover in varie lingue e con stili diversi: la sua versione ha un arrangiamento rétro, vintage, che non rappresenta il panorama italiano di oggi: c'è musica di spessore maggiore".