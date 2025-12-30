Lorenzo Musetti | Con José Perlas mi rimetto in gioco voglio partire a razzo

Lorenzo Musetti annuncia il suo ritorno al tennis con l’obiettivo di ripartire con slancio, affidandosi alla guida di José Perlas. Dopo una stagione che lo ha confermato tra i migliori del circuito, il talentuoso tennista italiano si prepara al nuovo anno con determinazione, convinto che questa fase di pausa invernale rappresenti un’opportunità di crescita e nuove sfide.

Reduce da una stagione che lo ha consacrato nel gotha del tennis mondiale, Lorenzo Musetti riparte verso il 2026 “con la voglia di rimettersi in gioco e con la convinzione che sia stata una off season di cambiamenti”. “Perlas aiuterà me e Simone a sviluppare i lati migliorabili del nostro lavoro. Ci siamo occupati di tecnica ma anche di nutrizione e fisico. Avevo l’esigenza di prendere del tempo per me stesso, uno dei motivi per cui ho rinunciato alla Davis”. Queste le parole del tennista carrarino nel corso di una intervista al Corriere della Sera, in cui rivela che sta lavorando anche per capire “la ragione degli infortuni, per esempio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lorenzo Musetti: “Con José Perlas mi rimetto in gioco, voglio partire a razzo” Leggi anche: Tennis, José Perlas entra ufficialmente nello staff tecnico di Lorenzo Musetti Leggi anche: Scompiglio già all’opera: "Mi rimetto in gioco per centrare l’obiettivo. Voglio vincere ancora" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lorenzo Musetti: “Con José Perlas mi rimetto in gioco, voglio partire a razzo” - Reduce da una stagione che lo ha consacrato nel gotha del tennis mondiale, Lorenzo Musetti riparte verso il 2026 "con la voglia di rimettersi in gioco e con ... lapresse.it

