Scompiglio già all’opera | Mi rimetto in gioco per centrare l’obiettivo Voglio vincere ancora

di Laura Valdesi SIENA Scompiglio, ripartiamo da agosto. A La Nazione parlasti di "una grandissima delusione, se vuoi te la vendo", le parole esatte dopo il Palio. Tutto cancellato e si riparte? "Uno che fa il mio lavoro deve metterle in conto le delusioni, a volte più grosse, altre più piccole. Magari servono per capire, parlo in generale, se hai fatto degli errori. Quest’anno sono ripartito anche prima tornando in scuderia non a inizio gennaio ma a metà novembre. Anche per lanciare un segnale che nella vita non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e, appunto, ripartire. Non importa l’esperienza ma quello che hai dentro e che provi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

