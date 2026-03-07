Epstein files i nomi che tremano | politici finanzieri e star nel sistema Epstein

I file Epstein coinvolgono nomi di politici, finanzieri e star, scatenando tensioni e preoccupazioni. Tra le persone sotto osservazione ci sono due ex presidenti degli Stati Uniti, uno democratico e uno repubblicano, che sono stati associati al sistema Epstein. Le indagini si concentrano su possibili collegamenti tra Epstein e figure di spicco, alimentando il sospetto di relazioni illecite o compromettenti.

Gli “Epstein files” coinvolgono leader della finanza, della politica e della cultura: nomi potenti finiti sotto i riflettori per rapporti e interessi legati al finanziere Con il fu Jeffrey Epstein sperano d’incastrare Donald J. Trump, ma ci sono almeno due presidenti democratici degli Usa sulla graticola: Bill Clinton e Barak Obama. Così Joe Biden si è rifiutato di pubblicare gli Epstein file; lo ha fatto The Donald. E ora s’è aperta la caccia all’uomo tra i 3,5 milioni di documenti; pochi si accorgono che nell’affare sporco a contare molto sono le donne. Non le vittime, ma Hillary Clinton, Kathryn Ruemmler, Lesley Groff, Lynn Forester de Rothschild, Sarah Ferguson e la Regina di spade che nei tarocchi è fonte di ogni male: Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Panorama.it

Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionaliIl Congresso statunitense rende pubbliche delle nuove identità legate ai documenti sul finanziere morto nel 2019.

Gli Epstein Files e la Cina: che cosa cercava Epstein a PechinoTra i tanti, numerosi, infiniti dossier presenti nei famigerati Epstein Files ce n’è uno particolarmente corposo che riguarda la Cina.

Epstein Files. Tutta la storia spiegata dall’inizio

I segreti negli Epstein files - Episodio 2La7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Cosa c’è nei nuovi Epstein filesDa giorni circolano milioni di pagine con foto, nomi e conversazioni, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti ... ilpost.it

New York. Sedici pagine degli Epstein Files, che raccontano la storia della presunta aggressione di Donald Trump a una ragazzina di 13 anni. Le ha rese pubbliche il Dipartimento di Giustizia Usa, riaffermando che si tratta comunque di accuse “senza fondam - facebook.com facebook

