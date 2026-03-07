Epstein files i nomi che tremano | politici finanzieri e star nel sistema Epstein

Da panorama.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I file Epstein coinvolgono nomi di politici, finanzieri e star, scatenando tensioni e preoccupazioni. Tra le persone sotto osservazione ci sono due ex presidenti degli Stati Uniti, uno democratico e uno repubblicano, che sono stati associati al sistema Epstein. Le indagini si concentrano su possibili collegamenti tra Epstein e figure di spicco, alimentando il sospetto di relazioni illecite o compromettenti.

Gli “Epstein files” coinvolgono leader della finanza, della politica e della cultura: nomi potenti finiti sotto i riflettori per rapporti e interessi legati al finanziere Con il fu Jeffrey Epstein sperano d’incastrare Donald J. Trump, ma ci sono almeno due presidenti democratici degli Usa sulla graticola: Bill Clinton e Barak Obama. Così Joe Biden si è rifiutato di pubblicare gli Epstein file; lo ha fatto The Donald. E ora s’è aperta la caccia all’uomo tra i 3,5 milioni di documenti; pochi si accorgono che nell’affare sporco a contare molto sono le donne. Non le vittime, ma Hillary Clinton, Kathryn Ruemmler, Lesley Groff, Lynn Forester de Rothschild, Sarah Ferguson e la Regina di spade che nei tarocchi è fonte di ogni male: Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Panorama.it

epstein files i nomi che tremano politici finanzieri e star nel sistema epstein
© Panorama.it - Epstein files, i nomi che tremano: politici, finanzieri e star nel sistema Epstein

Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionaliIl Congresso statunitense rende pubbliche delle nuove identità legate ai documenti sul finanziere morto nel 2019.

Gli Epstein Files e la Cina: che cosa cercava Epstein a PechinoTra i tanti, numerosi, infiniti dossier presenti nei famigerati Epstein Files ce n’è uno particolarmente corposo che riguarda la Cina.

Epstein Files. Tutta la storia spiegata dall’inizio

Video Epstein Files. Tutta la storia spiegata dall’inizio

Contenuti e approfondimenti su Epstein files.

Temi più discussi: Cosa si nasconde davvero negli Epstein files?; Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadere; Epstein files, svaniti i documenti su una donna che accusava Trump: Diceva di essere stata molestata quando era minorenne; Tra gli Epstein Files anche il nome di due lituani con casa a Bordighera.

epstein files i nomiI segreti negli Epstein files - Episodio 2La7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

epstein files i nomiCosa c’è nei nuovi Epstein filesDa giorni circolano milioni di pagine con foto, nomi e conversazioni, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti ... ilpost.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.