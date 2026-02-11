Caso Epstein nuovi nomi nei files desecretati | dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionali

Da ildifforme.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Congresso degli Stati Uniti ha appena reso pubblici nuovi nomi legati al caso Epstein. Nei documenti desecretati compaiono ora figure come il magnate Wexner e alcuni esponenti politici internazionali. La rivelazione apre nuove piste e solleva domande sui collegamenti tra i protagonisti di questa intricata vicenda.

Il Congresso statunitense rende pubbliche delle nuove identità legate ai documenti sul finanziere morto nel 2019. Tra indignazioni, smentite e indagini emergono collegamenti con imprenditori e politici Dagli Stati Uniti emergono nuovi dettagli sul caso Epstein. Il deputato democratico statunitense Ro Khanna ha reso pubblici i nomi di 6 uomini che risultavano oscurati nei documenti relativi al finanziere statunitense, arrestato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. Tra le personalità citate compare Leslie Wexner, il miliardario fondatore di importanti marchi della moda come Victoria’s Secret e Abercrombie & Fitch, i cui investimenti furono gestiti per svariati anni proprio da Epstein. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso epstein nuovi nomi nei files desecretati dal magnate wexner agli esponenti politici internazionali

© Ildifforme.it - Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionali

Approfondimenti su Epstein Case

Senato Usa: desecretati Epstein files

Cosa c’è nei nuovi “Epstein files”

Da giorni sui social e sui giornali circolano milioni di pagine con foto, documenti e voci sui “Epstein files”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME

Video Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME

Ultime notizie su Epstein Case

Argomenti discussi: Caso Epstein, spuntano nuovi nomi famosi nel dossier che scotta; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano; Epstein files: perché cercare nomi non basta; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times.

caso epstein nuovi nomiEpstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIdeputati Ro Khanna e Thomas Massie accusano il Dipartimento di Giustizia di aver coperto i nomi di sei uomini ricchi e potenti nei file desecretati sul finanziere morto nel 2019. Dopo aver visionat ... tg24.sky.it

Spuntano nuovi nomi tra i file del caso Epstein. Ecco l'elencoSi aggiorna l’elenco dei nomi implicati nel caso Epstein. Il deputato democratico USA Ro Khanna ne ha rivelati ulteriori sei: ecco di chi si tratta. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.