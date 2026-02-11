Il Congresso degli Stati Uniti ha appena reso pubblici nuovi nomi legati al caso Epstein. Nei documenti desecretati compaiono ora figure come il magnate Wexner e alcuni esponenti politici internazionali. La rivelazione apre nuove piste e solleva domande sui collegamenti tra i protagonisti di questa intricata vicenda.

Il Congresso statunitense rende pubbliche delle nuove identità legate ai documenti sul finanziere morto nel 2019. Tra indignazioni, smentite e indagini emergono collegamenti con imprenditori e politici Dagli Stati Uniti emergono nuovi dettagli sul caso Epstein. Il deputato democratico statunitense Ro Khanna ha reso pubblici i nomi di 6 uomini che risultavano oscurati nei documenti relativi al finanziere statunitense, arrestato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. Tra le personalità citate compare Leslie Wexner, il miliardario fondatore di importanti marchi della moda come Victoria’s Secret e Abercrombie & Fitch, i cui investimenti furono gestiti per svariati anni proprio da Epstein. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionali

Da giorni sui social e sui giornali circolano milioni di pagine con foto, documenti e voci sui "Epstein files".

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME

