Gli Epstein Files e la Cina | che cosa cercava Epstein a Pechino
Tra i tanti documenti nei famigerati Epstein Files, uno spicca perché riguarda la Cina. Jeffrey Epstein si recò a Pechino e portò con sé un dossier dettagliato su interessi e contatti nel paese. La presenza di quel file suggerisce che Epstein avesse un obiettivo preciso nel visitare la capitale cinese, un dettaglio che alimenta sospetti sulle sue attività.
Tra i tanti, numerosi, infiniti dossier presenti nei famigerati Epstein Files ce n’è uno particolarmente corposo che riguarda la Cina. Pochi ne hanno parlato visto che il piatto forte dell’intera vicenda contiene altri temi, da Donald Trump alla Russia di Vladimir Putin, per non parlare degli spesso torbidi rapporti esistenti tra Jeffrey Epstein e alcuni potenti della Terra. Che cosa c’entra Pechino in tutta questa storia? La trama principale può essere sintetizzata più o meno così: il finanziere, accusato di crimini sessuali e morto in carcere per un apparente suicidio a New York nel 2019, voleva concludere affari in Cina, e per riuscirci intratteneva relazioni con Peter Mandelson e David Stern, rispettivamente un politico britannico di spicco, membro del Partito Laburista del Regno Unito, e un uomo d’affari tedesco vicino ad Andrew Mountbatten-Windsor, niente meno che l’ex Principe Andrea. 🔗 Leggi su It.insideover.com
