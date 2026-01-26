Rc auto in Emilia-Romagna ecco dove costa di meno | la mappa dei rincari

Nel 2025, anche se l’incremento dei premi assicurativi auto in Italia si è moderato, i costi in Emilia-Romagna rimangono elevati. Questa mappa analizza le variazioni delle tariffe e indica le zone in cui i rincari sono meno marcati, offrendo un quadro aggiornato per gli automobilisti che desiderano confrontare le tariffe e individuare le soluzioni più convenienti nella regione.

Bologna, 26 gennaio 2026 - Il 2025 segna un rallentamento dell'incremento dei premi assicurativi auto in Italia, ma le cifre restano pesanti sulle tasche degli automobilisti. Secondo i dati di Segugio.it, il portale di comparazione online, il premio medio annuale Rca ha raggiunto i 469,86 euro, con un aumento rispetto al 2024 del +2,7%. Una crescita più contenuta rispetto ai balzi registrati negli anni precedenti, ma sufficiente a mantenere la spesa complessiva elevata. Aumento graduale nei primi 6 mesi del 2025. L'andamento dei prezzi nell'arco dell'anno è stato altalenante: i primi sei mesi hanno visto un aumento graduale, passando dai 440 euro di gennaio ai 466 euro di giugno.

