Sos erosione della costa l’allarme di Legacoop | In Emilia-Romagna fragilità strutturale si intervenga

Legacoop Romagna segnala un grave problema di erosione della costa in Emilia-Romagna, causato dall’abbassamento delle difese naturali e dall’aumento delle mareggiate. Le spiagge si riducono rapidamente, mettendo a rischio le attività turistiche e le abitazioni vicine al mare. La regione mostra fragilità strutturale che richiedono interventi immediati. La situazione si aggrava con il passare del tempo e le maree sempre più intense. La domanda ora è: come si può intervenire efficacemente?

Bologna, 23 febbraio 2026 – Ora è Legacoop Romagna che vuole accendere i riflettori su un problema "che da anni danneggia " la costa della regione, ovvero l'erosione dei litorali. Un allarme che arriva dopo l'ennesima allerta gialla per criticità costiera dei giorni scorsi (l'ultima era stata diramata da Arpae per il 20 febbraio). La criticità non riguarda solo " l'erosione delle spiagge, ma anche per i fenomeni di grave ingressione marina che colpiscono abitati, aree agricole e naturali pregiate", specifica Legacoop Romagna che sottolinea come tutto ciò sia "la conferma di una fragilità strutturale che richiede investimenti con una pianificazione integrata di lungo periodo, condivisa con le cooperative tra stabilimenti balneari e con gli enti locali".