Yildiz in calo Spalletti valuta la situazione L’idea del tecnico e le novità sulla sua titolarità con il Como

Kenan Yildiz sta attraversando un momento difficile a causa delle sue recenti prestazioni con la Juventus. Luciano Spalletti sta monitorando attentamente la sua forma e sta valutando se schierarlo contro il Como. Il tecnico sta considerando alcune novità nella formazione e potrebbe decidere di cambiare il ruolo dell’attaccante tedesco. Yildiz, che ha meno minuti nelle ultime partite, si gioca una chance importante per riprendersi. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre la squadra si prepara alla sfida in programma.