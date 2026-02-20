Yildiz in calo Spalletti valuta la situazione L’idea del tecnico e le novità sulla sua titolarità con il Como
Kenan Yildiz sta attraversando un momento difficile a causa delle sue recenti prestazioni con la Juventus. Luciano Spalletti sta monitorando attentamente la sua forma e sta valutando se schierarlo contro il Como. Il tecnico sta considerando alcune novità nella formazione e potrebbe decidere di cambiare il ruolo dell’attaccante tedesco. Yildiz, che ha meno minuti nelle ultime partite, si gioca una chance importante per riprendersi. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre la squadra si prepara alla sfida in programma.
Un Kenan Yildiz in calo quello delle ultime uscite della Juve. Mister Spalletti valuta la situazione: ecco cosa filtra sulla sua titolarità domani. La Juve riflette sul calo di rendimento che sta interessando Kenan Yildiz, apparso poco brillante nelle ultime uscite stagionali. Secondo l’analisi di Tuttosport, il ragazzo è la luce della squadra, ma sta pagando l’enorme dispendio di energie. Il dieci ha giocato oltre il 90% dei minuti a disposizione, subendo costanti raddoppi di marcatura e sacrificandosi in fase di recupero. L’ultimo goal risale al 25 gennaio contro il Napoli; da quel momento, il fantasista ha collezionato cinque presenze senza trovare la via della rete o dell’assist.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
