Renzi rilancia la Casa Riformista per il 2027 | ‘Vinceremo con il protagonismo di chi non crede più nel Pd’

Renzi annuncia il rilancio della Casa Riformista in vista delle elezioni del 2027, puntando sulla partecipazione di chi ha perso fiducia nel Pd. In un contesto politico in evoluzione, sottolinea come la situazione a destra potrebbe influenzare gli equilibri, con potenziali effetti sulla scena nazionale. La strategia mira a coinvolgere un elettorato disilluso, rafforzando un progetto moderato e riformista per il futuro.

“Per andare avanti in questo percorso verso le elezioni Politiche è fondamentale il protagonismo di chi non crede più nello stare in questo Pd“, lo ha urlato oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento dal palco dell’assemblea nazionale del partito a Milano, ‘Verso una casa riformista‘. Un evento sfruttato al massimo per cercare di convincere tutti coloro che sono parte del centrosinistra della necessità di uno scossone all’interno delle opposizioni che permetta di creare una vera e propria alternativa alla destra al governo. Renzi ha spiegato di non sapere in che modo possa essere messo in piedi questo piano, magari anche attraverso una Margherita 4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Venezuela, Tajani al lavoro per riportare a casa Trentini. Renzi al campo largo: "Non si costruisce un'alternativa difendendo dittatori alla Maduro"; Reggio, csx in fermento: Muraca vicino all'addio al Pd e passaggio a Casa Riformista.

