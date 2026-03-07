emergenza valanghe nasce un tavolo per la sicurezza

In Lombardia è stato istituito un tavolo dedicato alla gestione delle valanghe, in risposta alle recenti emergenze invernali. Durante tutta la stagione, il bollettino nivometeo regionale viene pubblicato quotidianamente per monitorare le condizioni di neve e rischio nelle zone montane. La misura mira a coordinare le attività di prevenzione e intervento per tutelare chi vive e lavora in queste aree.

Durante l’intera stagione invernale il bollettino nivometeo di Regione Lombardia viene emesso ogni giorno. È consultabile da tutti e non esagera di certo: se il pericolo valanghe è definito marcato o forte, non è davvero il caso di sfidare la sorte. Anche essere esperti ed equipaggiati, lo si è visto, non è sufficiente. L’unica vera soluzione per scongiurare tragedie resta quella di posticipare l’uscita sulla neve programmata. E ciò anche se la giornata è magnifica e il richiamo della "fresca" pari a quello delle Sirene per Ulisse. Nel solo mese di febbraio in provincia di Sondrio si sono contati cinque morti (Alfio Muscetti e Sebastiano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

