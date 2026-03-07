Embolia polmonare | dopo infarto e ictus è la terza causa di morte cardiovascolare Come prevenirla?

L'embolia polmonare rappresenta la terza causa di morte nel settore cardiovascolare, dopo infarto e ictus. La diagnosi spesso si rivela complessa, con frequenti ritardi e disparità tra diverse aree geografiche, portando a molti casi che non vengono identificati tempestivamente. Questa condizione colpisce persone di diverse età e provenienze, mettendo in evidenza la necessità di migliorare le strategie di diagnosi e trattamento.

L'embolia polmonare ha un impatto clinico e sanitario importante ma sottostimato. Ogni anno, solo in Italia, si registrano circa 68mila casi, a fronte di poco più di 38mila ospedalizzazioni. Un divario che si spiega con diagnosi non formulate o tardive. Una quota rilevante di pazienti, in altre parole, non viene intercettata dal sistema sanitario. Il dato è ancora più preoccupante se si considera che l'embolia polmonare è una patologia difficile da identificare, caratterizzata da sintomi talvolta aspecifici e da un'evoluzione rapida. Bastano poche ore perché un quadro clinico peggiori drasticamente, e questo spiega il tasso di mortalità del 9,2% della malattia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

