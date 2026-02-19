La cardiopatia ischemica è diventata la principale causa di morte tra le persone sotto i 50 anni, a causa di stili di vita sbagliati e cattive abitudini alimentari. Negli ultimi anni, i casi sono aumentati in modo preoccupante, anche tra giovani sportivi. Le nuove linee guida suggeriscono di controllare regolarmente colesterolo e pressione sanguigna, adottare una dieta equilibrata e praticare esercizio fisico. Molti giovani ancora sottovalutano i rischi, ma le statistiche indicano che la prevenzione può fare la differenza.

Oggi superare i 50 anni non è un traguardo così difficile da raggiungere per la maggior parte delle persone che vivono nelle zone più ricche del pianeta. Negli ultimi anni le aspettative di vita si sono notevolmente allungate ed è facile vedere persone festeggiare i 50 anni dimostrandone decisamente meno. Certo molto dipende dallo stile di vita, dalla condizione economica in cui ci si trova, dalla capacità di mantenersi attivi e di seguire una dieta equilibrata. C'è però un problema che serpeggia tra chi questo traguardo deve raggiungerlo, una condizione che è considerata la principale causa di morte e che spaventa perché è un nemico infido e silenzioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Qual è la principale causa di morte degli under 50 e le linee guida per prevenirla

