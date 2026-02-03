Due puntate per raccontare gli ultimi tre mesi prima della cattura e l' arresto del boss da parte dei Carabinieri del Ros

Stasera su Rai 1 e RaiPlay arrivano due puntate che ripercorrono gli ultimi tre mesi prima della cattura del boss di Cosa Nostra. La trasmissione si concentra sui momenti cruciali, sui dettagli delle operazioni dei Carabinieri del Ros e sulle tensioni che hanno portato all’arresto di Messina Denaro, avvenuto tre anni fa. La narrazione si muove tra ricostruzioni e testimonianze, offrendo uno sguardo diretto su uno degli eventi più importanti della lotta alla mafia degli ultimi tempi.

A tre anni dalla cattura di Matteo Messina Denaro (era il 16 gennaio 2023), arriva su Rai 1 e RaiPlay (stasera alle 21.30) la prima puntata della serie L'invisibile, con Lino Guanciale nei panni del responsabile della squadra di Carabinieri del Ros, incaricata a stanare il boss latitante da 30 anni. "L'Invisibile", la fiction in due puntate su Matteo Messina Denaro X Leggi anche › Ninni Bruschetta e la difficoltà di interpretare Matteo Messina Denaro: «L'orrore da dentro» La miniserie, in due puntate, firmata da Michele Soavi e prodotta dal Pietro Valsecchi (è la prima volta che collabora con Rai Fiction), si concentra sui 90 giorni precedenti la cattura e sul blitz che ha scovato uno dei dieci latitanti più ricercati al mondo.

