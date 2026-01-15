Roma | maxi operazione ad Ostia elicotteri e reparti speciali nelle piazze spaccio 5 arresti

A Ostia, Roma, i Carabinieri stanno conducendo una vasta operazione di controllo del territorio, con l’impiego di elicotteri e reparti speciali. L’intervento interessa le zone note per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza. Sono stati già eseguiti cinque arresti, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività di monitoraggio e intervento sul territorio.

È attualmente in corso un vasto servizio di controllo del territorio sul litorale di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia stanno effettuando operazioni nelle principali aree note per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti del litorale. L’operazione si concentra in particolare su Piazza Gasparri, via Fasano e viale Vasco de Gama, e coinvolge numerose pattuglie e reparti specializzati dell’Arma. Le attività sono state avviate nelle prime ore della mattinata e sono supportate dalle Aliquote di Primo Intervento (Api) di Roma e Fiumicino, nonché dall’impiego delle unità cinofile antidroga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

