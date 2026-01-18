Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuol candidare i figli col Pd E decidere la candidata a sindaco
Alle prossime elezioni comunali di Portici, Enzo Cuomo intende candidare i propri figli con il Pd e influenzare la scelta del candidato sindaco. Dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale mira a determinare la composizione della coalizione e il nome del futuro primo cittadino, aprendo un nuovo capitolo nelle dinamiche politiche locali.
Portici verso le Comunali: dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale punta a pesare su candidato e coalizione. Ipotesi figli in campo nella lista Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità
Leggi anche: Il monzese Filippo Champagne si vuol candidare sindaco di Milano: “Cecchini sui tetti e giù le tasse”
Comune di Portici verso le elezioni, coalizione nel segno della continuità con l'amministrazione Cuomo; Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuol candidare i figli col Pd. E decidere la candidata a sindaco; Elezioni amministrative: ecco i comuni dove dove si voterà - - Quotidiano di Informazioni; È il solito De Luca contro tutti. Il Pd non vuole dargli il simbolo per le elezioni Comunali a Salerno.
Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuol candidare i figli col Pd. E decidere la candidata a sindaco - Portici verso le Comunali: dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale punta a pesare su candidato e coalizione ... fanpage.it
Dimissioni, crisi e fine mandato: scatta stagione delle elezioni comunali, in 26 al voto in Primavera - Dimissioni, crisi e fine mandato: scatta stagione delle elezioni comunali, in 26 al voto nella prossima Primavera ... ilgiornalelocale.it
Comune di Portici verso le elezioni, coalizione nel segno della continuità con l'amministrazione Cuomo - Documento unitario firmato da Partito Democratico, Per Cuomo Sindaco, Il Cittadino, Portici Libera, Campania Libera, Gruppo Misto, PSI ed Europa Verde ... napolitoday.it
Lesina, il Tar annulla le elezioni comunali: si torna al voto - facebook.com facebook
Elezioni comunali a #Reggio, l'idea del terzo polo del dott. Lamberti: 'Creiamo un cartello con tanti poli civici'. L'avv. Canale: 'Il PD rivendicherà la candidatura E' giusto che sia così, ma noi stiamo facendo uno sport diverso' x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.