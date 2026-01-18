Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuol candidare i figli col Pd E decidere la candidata a sindaco

18 gen 2026

Alle prossime elezioni comunali di Portici, Enzo Cuomo intende candidare i propri figli con il Pd e influenzare la scelta del candidato sindaco. Dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale mira a determinare la composizione della coalizione e il nome del futuro primo cittadino, aprendo un nuovo capitolo nelle dinamiche politiche locali.

Portici verso le Comunali: dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale punta a pesare su candidato e coalizione. Ipotesi figli in campo nella lista Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità

