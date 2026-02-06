Elezioni comunali l' ex sindaco Griffo fa sul serio | ecco le prime adesioni per la candidatura

L’ex sindaco Michele Griffo si muove con decisione in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo le sue dichiarazioni, diverse persone e associazioni hanno già manifestato il loro sostegno alla candidatura. Griffo sembra intenzionato a tornare in campo e a rilanciare la sua corsa, mentre l’associazione Insieme per la Città fa sapere di essere al suo fianco. La campagna sembra appena iniziata, ma le prime adesioni sono già arrivate.

L'associazione Insieme per la Città, alla luce delle recenti parole del presidente Michele Griffo, sente il dovere di condividere pubblicamente un passaggio importante del proprio percorso. Le dichiarazioni di Griffo - incentrate sul riscatto di Trentola Ducenta, sulla necessità di restituire.

