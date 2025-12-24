Ucraina oggi la risposta di Mosca al piano di pace | dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes Zelensky | Su Donetsk nessun accordo con gli Usa
È attesa entro oggi la risposta di Mosca alla bozza di piano di pace elaborata da Kiev e Washington negli scorsi giorni in Florida. Secondo quanto ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i punti fissati nei colloqui ci sarebbe il congelamento dei confini così come sono in questo momento e la creazione di « zone economiche speciali e demilitarizzate ». Non solo. Kiev si sarebbe impegnata a indire nuove elezioni «il prima possibile» dopo il raggiungimento dell’accordo con Mosca. Non ci sarebbe invece nessuna specifica sulla rinuncia ucraina ad aderire alla Nato: «Starà all’Alleanza decidere» L'articolo Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. 🔗 Leggi su Open.online
“Un saluto dall’Ucraina anche se siamo da oggi pomeriggio senza energia elettrica” Di questi messaggi ne riceviamo tantissimi, soprattutto da Italiani che vivono lì. Ma quello che fa più male è che domani è Natale, il quarto natale in cui vivono così in Ucraina. - facebook.com facebook
