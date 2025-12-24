Ucraina oggi la risposta di Mosca al piano di pace | dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes Zelensky | Su Donetsk nessun accordo con gli Usa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È attesa entro oggi la risposta di Mosca alla bozza di piano di pace elaborata da Kiev e Washington negli scorsi giorni in Florida. Secondo quanto ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i punti fissati nei colloqui ci sarebbe il congelamento dei confini così come sono in questo momento e la creazione di « zone economiche speciali e demilitarizzate ». Non solo. Kiev si sarebbe impegnata a indire nuove elezioni «il prima possibile» dopo il raggiungimento dell’accordo con Mosca. Non ci sarebbe invece nessuna specifica sulla rinuncia ucraina ad aderire alla Nato: «Starà all’Alleanza decidere» L'articolo Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

