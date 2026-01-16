Scomparsa una donna a Brescia | Chiunque la veda non la perda di vista a chiami il 112

È stata segnalata la scomparsa di Renata Zanola, 79 anni, avvenuta ieri, 15 gennaio, dalla sua abitazione a San Polo, Brescia. Si invita chiunque la noti a contattare immediatamente il 112, al fine di garantire la sua sicurezza. La Polizia invita la cittadinanza a collaborare e a fornire eventuali informazioni utili per rintracciarla.

Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa a San Polo nel Bresciano. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine che lanciano un appello per ritrovarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brescia, si cerca un’anziana scomparsa a Sanpolino - Vigili del Fuoco e Protezione Civile mobilitati per ritrovare la donna, affetta da Alzheimer, di cui non si hanno notizie dalla serata di giovedì 15 ge ... quibrescia.it

Anziana scomparsa a Sanpolino, ricerche in corso - La donna, affetta da Alzheimer, si è allontanata ieri sera: la presenza di fossi e canali nella zona rende complessa la perlustrazione ... giornaledibrescia.it

