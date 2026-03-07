Effetto TonyPitony la maschera alla Elvis Presley va a ruba e sparisce da Amazon Ecco perché è introvabile

L’effetto TonyPitony ha portato alla rapida diffusione della maschera ispirata a Elvis Presley, caratterizzata da occhiali e parrucco, che è diventata molto richiesta e di conseguenza è sparita da Amazon. La maschera, nota per essere stata indossata anche durante un duetto sul palco di Sanremo, non ha caratteristiche particolari che ne giustifichino la popolarità. Ora risulta difficile trovarla online.

L’iconica maschera di TonyPitony, con occhiali e parrucco in stile Elvis Presley, diventata un segno distintivo del cantante e apparsa anche sul palco di Sanremo nel duetto con Ditonellapiaga, in realtà non è niente di eccezionale o unico. Anzi. Fino a poco tempo fa si trovava facilmente su Amazon a poco più di una decina di euro. Ma le cose ora sono cambiate. Dopo che il suo stile ironico e grottesco è andato in scena davanti a tutta Italia, la maschera alla Elvis Presley è andata completamente sold out. Perché TonyPitony indossa la maschera di Elvis. La maschera è diventata un vero e proprio simbolo di Tony Pitony. Fin dalla sua prima apparizione pubblica, il provino a X Factor, dove però venne rimandato a casa perché solo Mika gli aveva dato il sì. 🔗 Leggi su Open.online

Chi è TonyPitony, l’origine del nome e perché indossa una maschera di ElvisTonyPitony è uno degli artisti più chiacchierati e divisivi della nuova scena italiana: siciliano, siracusano classe 1996, in meno di un anno è...

