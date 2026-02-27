Chi è TonyPitony l’origine del nome e perché indossa una maschera di Elvis

TonyPitony, artista siciliano di Siracusa nato nel 1996, è diventato una figura nota nel panorama musicale italiano. In meno di un anno, è passato da essere un nome di nicchia sui social a occupare le prime posizioni nelle classifiche. Indossa una maschera di Elvis durante le sue esibizioni, un dettaglio che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

TonyPitony è uno degli artisti più chiacchierati e divisivi della nuova scena italiana: siciliano, siracusano classe 1996, in meno di un anno è passato dall’essere un nome da nicchia social a occupare i primi posti delle classifiche. La sua identità anagrafica è praticamente l’unico dato certo, tutto il resto è schermato da una maschera da Elvis Presley. La musica di Tony Pitony si muove tra pop, funk, rnb ed elettronica, spesso riproposta anche in versioni acustiche che mettono in luce una voce solida e arrangiamenti tutt’altro che improvvisati. Brani come “Donne ricche”, “Mi piacciono le nere”, “Balù” o la discussa “Culo” fanno il giro dei social e delle piattaforme streaming, fino a portarlo ai vertici delle classifiche digitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

FantaSanremo 2026, TonyPitony canta Scapezzolate: chi è l’uomo dietro la maschera di ElvisIl FantaSanremo 2026 ha scelto la sua colonna sonora ufficiale e la firma porta un nome che sta conquistando il pubblico italiano: TonyPitony.

