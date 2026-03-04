La guerra in Iran fa lievitare i prezzi del carburante | la mappa dei distributori dove si risparmia a Ravenna

La guerra in Iran ha causato un aumento immediato dei prezzi del carburante, influenzando il costo presso i distributori di Ravenna. La mappa dei punti vendita mostra variazioni di prezzo significative, con alcune stazioni che offrono tariffe più basse rispetto ad altre. La situazione ha portato i consumatori a cercare alternative per risparmiare sui rifornimenti.

La crisi in Medio Oriente ha immediate ripercussioni su benzina e gasolio. Il monitoraggio del Ministero evidenzia un deciso balzo in avanti dei listini tra il 3 e il 4 marzo Come molti temevano, il nuovo conflitto in Medio Oriente ha fatto subito balzare alle stelle i prezzi dei carburanti. Già da mercoledì mattina i costi di benzina e gasolio sono lievitati nei distributori del Ravennate per effetto dell'impennata delle quotazioni petrolifere. Il monitoraggio quotidiano dei prezzi, comunicati dai gestori al ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenzia un deciso balzo in avanti dei listini tra il 3 e il 4 marzo. A soffrire maggiormente sembra essere il gasolio, che in alcuni punti vendita ha subito impennate fino a 10 centesimi al litro in una sola notte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

